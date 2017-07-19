У Києві медсестра незаконно продавала наркозалежним психотропи

15:39, 19 липня 2017
Країна
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28-річну зловмисницю, яка працює старшою медсестрою у медичному закладі, було викрито «на гарячому» після проведення двох етапів оперативної закупівлі наркотичної речовини та спробі ввести її в організм пацієнта за грошову винагороду у розмірі 1700 гривень. 

Медсестра збувала наркозалежним психотропну речовину –

В одному з медичних закладів Києва старша медсестра незаконно збували наркозалежним особам психотропні препарати.

Як повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва, правоохоронці 18 липня затримали співробітницю територіального медичного об'єднання «Психіатрія» за підозрою у незаконному зберіганні та збуті, у тому числі шляхом ін’єкцій, наркозалежним та хворим на алкоголізм особам психотропної речовини – «діазепам» (медична назва «сибазон»).

«28-річну зловмисниця, яка працює старшою медсестрою у зазначеному медичному закладі, було викрито «на гарячому» після проведення двох етапів оперативної закупівлі вказаної речовини та спробі ввести її в організм пацієнта за грошову винагороду у розмірі 1700 гривень. Також установлено, що жінка робила аналогічні ін’єкції наркозалежним на дому, у тому числі за допомогою крапельниць», - йдеться у повідомленні.

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Зловмисниці повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Крім того, в рамках кримінального провадження встановлено ряд «реабілітаційних центрів» для наркозалежних осіб, що діють у Києві та Київській області. Під час обшуків там виявлено ампули з «діазепамом» та інші сильнодіючі лікарські засоби. «Зважаючи на те, що вказані центри не мають ліцензій на медикаментозне лікування, канали надходження та хімічний склад вилучених препаратів встановлюються, у тому числі експертним шляхом», - зауважили у прокуратурі.

Крім того, під час проведення слідчих дій встановлено, що деякі пацієнти «реабілітаційних центрів» утримувалися там всупереч їхній волі. За цими фактами розпочаті кримінальні провадження. На даний час в рамках досудового слідства встановлюється коло осіб, причетних до організації та діяльності вказаних реабілітаційних установ.

Хід розслідування перебуває на контролі керівництва прокуратури Києва.

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Теги: #незаконний збут наркотиків#медсестра в Києві торгувала наркотиками