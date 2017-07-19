В Україні кількість померлих майже вдвічі більше, ніж народжених - Держстат

Чисельність населення України станом на 1 червня 2017 року становила 42 млн 482 тис. осіб, що, за оцінками Державної служби статистики України, на 102,6 тис. осіб менше, ніж було на початок року.

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У січні-травні 2017 року, за даними Держстату, в Україні народилося 147 138 дітей, в той час як за аналогічний період 2016 року - 159 548 дитини. У січні-травні було відзначено природне скорочення населення на 106 430 осіб, тоді як у січні-травні 2016 року цей показник склав 93 078 осіб. При цьому число прибулих в країну перевищила кількість тих, хто виїхав з країни на 3 860 осіб, за аналогічний період 2016 року цей показник склав 6 473 осіб.

У повідомленні Держстату зазначається, що залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю народжених: на 100 померлих - 58 народжених.

Дані наводяться без урахування Криму та зони проведення антитерористичної операції, а чисельність населення оцінюється лише без урахування території Криму.

Як повідомляв УНІАН, чисельність населення України станом на кінець 2016 року склала 42 млн 584,5 тис. осіб, що, за оцінками Державної служби статистики України, на 176 тис. осіб менше, ніж було на кінець 2015 року.

Навесні 2014 року після анексії Криму і формування зони антитерористичної операції на сході країни у зв'язку з початком активних бойових дій в регіоні чисельність населення України була істотно скоригована і зменшена до 43 млн до 45 млн осіб. Надалі цей показник зменшувався від місяця до місяця.

Востаннє перепис населення в Україні проводився у 2001 році. Організація Об'єднаних Націй рекомендує проводити дану оцінку не рідше одного разу на десять років.