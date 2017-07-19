Електронні сигарети та системи нагріву тютюну скорочують ризик серцево-судинних захворювань - дослідження

Згідно з результатами дослідження, перехід курців на електронні системи доставки нікотину (ЕСДН), що забезпечують потрапляння в організм нікотину без сигаретного диму, дозволяє уникнути порушень кисень-транспортної функції крові та роботи серцево-судинної системи (пошкоджень судинного ендотелію та розвитку проатерогенних змін метаболізму ліпідів та ліпопротеїнів крові). Що свідчить про скорочення ризику розвитку серцево-судинних захворювань.

Впродовж шестимісячних спостережень не було зафіксовано серйозних побічних дій ЕСДН на здоров’я курців.

Подібне дослідження проводилося в Україні вперше. На сьогоднішній день його результати є єдиною науковою оцінкою впливу електронних систем доставки нікотину на здоров’я українських курців.

Дослідження також зафіксувало, що використання електронних замінників у поєднанні з традиційним курінням (за “подвійного використання”) суттєво знижує позитивний ефект для здоров’я.

Вчені зазначили, що відмінності в динаміці змін стану здоров’я в кожній групі учасників говорить про необхідність подальшого вивчення кожного продукту, який претендує на використання в цілях зниження ризику серцево-судинних захворювань.

Дослідження проводилося з вересня 2016 по травень 2017 року групою вчених Національного наукового центру “Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска”, серед яких: Кваша О.О., Срібна О.В., Смірнова І.П., Третяк І.В., Бородай А.О.

У відкритому локальному 6-місячному дослідженні взяли участь 60 чоловіків та жінок, що курять (49 та 11 чоловік відповідно), старші за 18 років та не мотивованих на відмову від куріння. Всі учасники мали стаж куріння понад 15 років та щоденно викурювали 15 сигарет та більше. Всі учасники пройшли повне обстеження на старті, а також через 3 та 6 місяців програми.

У дослідженні не брали участь особи з ішемічною хворобою серця, серцевою недостатністю, гіпертонічною хворобою І-ІІ ст., порушеннями мозкового кровообігу та цукровим діабетом. Відповідно до протоколу, були сформовані 3 групи по 20 чоловік: І група – в якості альтернативи традиційному курінню використовувала систему нагріву тютюну iQOS, ІІ група – перейшла на електронні сигарети Joyetech eGo AIO, і ІІІ група учасників продовжували курити традиційні сигарети у звичному для них режимі.