Як підвищити імунітет

Такий складний механізм, як імунна система, складається з декількох «оборонних» складових – кісткового мозку, лімфатичних вузлів, вилочкової залози, селезінки та пов`язаних між собою судинами. Будь-які зміни в зовнішньому середовищі або організмі відразу ж викликають реакцію з боку імунітету. Таким поштовхом можуть стати неправильне харчування, погана екологія, стреси, нестача вітамінів, хронічні захворювання, перенапруження, вірусні інфекції та інші причини. Для того, щоб ваш імунітет так легко не здавався перед першими напастями, його потрібно систематично укріплювати.

Почнемо з найприємнішого і навіть смачного. Так, здатність підвищувати захисні сили організму мають багато продуктів. Не хочете хворіти? Тоді частіше включайте в свій раціон брокколі, моркву, молочні продукти з біодобавками, ківі, гарбуз, цитрусові, індичку. Присмачуйте страви зеленню – кропом, петрушкою, листям селери. Прекрасний ефект забезпечує постійне вживання кабачків, патисонів і гарбуза. Безцінну користь імунітету приносять морепродукти і риба, багаті на жирні кислоти. Проте важливо пам`ятати, що тривала теплова обробка руйнує корисні речовини. Зміцнення імунітету неможливе без повноцінного вітамінного заряду. Їх унікальним джерелом повинні служити овочі, фрукти і живі соки. А ось восени і зимою не забувайте про регулярний прийом вітамінних комплексів, які потрібно підбирати з урахуванням індивідуальних особливостей організму людини. Обов`язкова складова вітамінного комплексу – це, звичайно ж, вітамін С, який першим захищає нас від будь-якої простуди. .

Нарешті, про зміцнення імунітету поклопоталася і сама природа. Корисними для нього травами і рослинами є ехінацея, женьшень, червона конюшина, кульбаба, часник, чистотіл, дивосил, звіробій тощо.

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