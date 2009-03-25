Кільчицька взяла шефство над дитячою туберкульозною лікарнею

Перший заступник голови Київської міської держадміністрації Ірена КІЛЬЧИЦЬКА 24 березня у приміщенні міської дитячої клінічної туберкульозної лікарні підписала угоду про допомогу цьому дитячому лікувальному закладу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі КМДА.

«Я особисто взяла шефство над дитячою туберкульозною лікарнею, яка на сьогодні - єдина в Україні. 80% дітей, які знаходяться на лікування в даному закладі, - діти безпритульних, діти-сироти та діти з неблагополучних родин. Я особисто буду їм допомагати і залучати інших до допомоги цій дитячій лікарні», - сказала І.КІЛЬЧИЦЬКА.

На сьогоднішній день в лікарні знаходяться більше 100 дітей різного віку з усієї України. Це діти віком від 6 місяців. Через особливості хвороби діти живуть і навчаються прямо в лікарні, при якій працює школа.

І.КІЛЬЧИЦЬКА також поінформувала, що один з пацієнтів цього медичного закладу – хлопчик на ім’я Олексій ДОВГИЙ, який хворіє на туберкульоз кісток.

“Він не має рідних, але випадково виявився тезкою секретаря Київради Олеся ДОВГОГО, який за власний кошт облаштував у палаті дитини комфортні умови перебування», - розповіла вона.

В КМДА повідомляють, що за кошти міського бюджету вже проведено ремонт декількох приміщень лікарні, і цього року на ремонт та реконструкцію основних її приміщень виділено 3 млн. грн.

Також до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом, що відзначався 24 березня, І.КІЛЬЧИЦЬКА нагородила грамотами лікарів та медичний персонал Київської міської дитячої туберкульозної лікарні. Крім того, для дітей була влаштована вистава лялькового театру.