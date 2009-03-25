У Японії заборонили курити в усіх громадських місцях

Влада Японії повністю заборонила курити в усіх громадських установах та транспорті, зробивши, однак, деякі виключення для ресторанів і готелів

Заборону буде офіційно введено в дію у квітні, коли в Японії починається новий фінансовий рік.

В даний час в лікарнях, державних установах, на вокзалах, аеропортах та інших громадських місцях паління дозволено тільки в спеціально виділених місцях. Найчастіше вони являють собою закриті камери, обладнані потужними витяжками. Однак дослідження показали, що навіть це не рятує від розповсюдження тютюнового диму, який має шкідливий вплив на тих, хто не палить, відзначають у телекомпанії.

Між тим, ресторанам, барам та готелям буде тимчасово дозволено зберегти столики з попільничками та номери, де можна курити. Такі виключення уряд зробив для того, щоб не підірвати ці види бізнесу, які і без того несуть втрати в умовах економічної кризи.

Нагадаємо, раніше американські вчені прийшли до висновку, що пасивне куріння не тільки завдає шкоди легеням, але може також погіршувати настрій.

ua.korrespondent.net