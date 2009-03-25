Провідні українські медики закликають ВР прийняти закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Провідні українські медики закликають народних депутатів прийняти закон щодо підвищення акцизу на тютюнові вироби.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявив екс-міністр охорони здоров’я (січень - вересень 2005 р.), голова Національної ради з питань охорони здоров’я при Президенті України Микола ПОЛІЩУК.

За його словами, понад 90% випадків раку легень спричинені курінням, 95% пацієнтів, у яких серцевий напад стався до 35 років, були курцями.

“Внаслідок куріння щороку в Україні гинуть 100-110 тисяч людей, з яких понад 10 тисяч - пасивні курці. Тютюнова епідемія вбиває людей та підточує економіку нашої країни. Тому ми закликаємо особисто кожного депутата Верховної Ради проголосувати за законопроекти № 4202, що підвищує ставки акцизу на тютюнові вироби, та законопроект № 2110, який приводить законодавство України у відповідність до Рамкової Конвенції ВООЗ щодо боротьби проти тютюну,” - сказав М.ПОЛІЩУК.

Він вважає, що у березні 2009 року Україна має історичний шанс зробити прорив у боротьбі за зменшення курців, наголосивши, що з медичної точки зору, безумовно, сигарети викликають наркотичну залежність, а збільшення цін на тютюнові вироби у світі здатне зменшити показники смертності на 25%.

“Досвід минулого року засвідчив, що збільшення ставок акцизу на сигарети принесло додатково понад мільярд гривень до держбюджету. Водночас запропоноване у законопроекті № 4202 підвищення акцизних ставок поповнить його на понад 3 мільярди гривень вже цього року”, - відзначив М.ПОЛІЩУК, додавши, що українські медики сподіваються, що “певна частка цих надходжень піде на охорону здоров’я”.

Лікарі підписали Звернення до Верховної Ради України з проханням підтримати законопроекти №№ 4202 та 2110, яке направили до офісів усіх політичних партій.

Зокрема, під зверненням поставили свої підписи доктор медичних наук головний хірург-онколог МОЗ України Іван СМОЛАНКО, завідувач відділу контролю над тютюном Українського інституту стратегічних досліджень МОЗ України Костянтин КРАСОВСЬКИЙ, доктор медичних наук кардіолог Олена КВАША, директор Асоціації боротьби з інсультом Марина ГУЛЯЄВА, професор-кардіолог Тарас ЧАБАН.