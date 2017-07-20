З початку року в Україні на ботулізм захворіли 90 людей, з них 9 померли - МОЗ

Станом на 18 дипня 2017 року з початку року в Україні на ботулізм захворіли 90 людей, з них 9 померли.

Як повідомили УНІАН у МОЗ, вісім з дев'яти померлих захворіли внаслідок вживання в’яленої риби.

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Фахівці наголошують, що хворобі легше запобігти, ніж її лікувати. Щоб вберегтися від захворювання на ботулізм необхідно уникати споживання в’яленої, солоної та консервованої риби, та м'ясних консерв, в першу чергу домашнього виробництва. Також потрібно уникати споживання продуктів, умови зберігання та транспортування яких могли бути не дотримані належним чином, або про якість яких споживачу достеменно невідомо.

Люди хворіють в результаті отруєння токсинами, зазнають важкого ураження центральної і вегетативної нервової системи. Збудник поширений у природі - постійно перебуває в ґрунті, утворює надзвичайно стійкі до впливу хімічних і фізичних факторів спори. Ботулотоксин – одна з найсильніших у природі отрут. Його смертельна доза для людини складає усього лише 0,3 мкг.

Потрапляючи до травного тракту ботулотоксин не руйнується ферментами, а всмоктується у кров і осідає у різних відділах нервової системи. Результат – парези і паралічі гортані, глотки та дихальних м'язів. Людина задихається, може розвинутися зараження крові.

Дорослі, як правило, заражаються через шлунково-кишковий тракт, однак відомі два винятки, що трапляються вкрай рідко: ботулізм грудних дітей, у яких токсин продукуєтся в кишечнику вегетативними формами збудника, і раневий ботулізм, коли розмноження клостридій і токсиноутворення відбувається в загниваючих, некротованих (відмерлих) тканинах рани.

Від моменту проникнення збудника в організм до клінічних проявів хвороби може пройти від декількох годин до 2-5 діб. Що важче захворювання, то коротший інкубаційний період. При важких формах він складає, у середньому, близько доби.

На початку хворого турбують нудота, блювання, характерний біль у животі, рідке випорожнення без патологічних домішок. Це продовжується, у середньому, 20-24 години. У подальшому з'являється порушення зору – одна з найперших ознак ботулізму (хворого турбує "сітка" перед очима, двоїння предметів, важкість читання, що пов'язано з паралічем очних м'язів). Одночасно виникають спрага, сухість слизових оболонок, розлад ковтання, може змінитися тембр голосу. Хворі скаржаться на відчуття "грудки" у горлі, біль під час ковтання, подразнення в горлі – усі ці симптоми обумовлені ураженням ковтальних м'язів.

Неврологічна симптоматика триває кілька днів і супроводжується загальнотоксичним синдромом – хворі скаржаться на сильний головний біль, запаморочення, безсоння, загальну слабкість, підвищення температури тіла. У важких випадках, при поразці дихальних м'язів, пацієнтів турбує відчуття нестачі повітря, тягар в грудній клітці, дихання стає поверхневим. Розвивається дихальна недостатність, що є причиною смерті при ботулізмі.

При найменшій підозрі на ботулізм необхідно звернутися до лікаря.

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Нещодавно в Україну було доставлено 25 курсів антитоксину проти ботулізму. Станом на 19 липня на складах ДП “Укрвакцина” знаходиться 22 флакони сироватки.

Перші три флакони було використано для термінового лікування пацієнтів, із встановленим діагнозом ботулізм. У найкоротші строки сироватка для цих пацієнтів була поставлена в Кіровоградську, Хмельницьку та Івано-Франківську області.

Оскільки випадки захворювання на ботулізм не обмежені певною територією, сироватка виділятиметься окремо для кожного пацієнта.