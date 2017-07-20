МОЗ скасував інститут головних спеціалістів, натомість створив "групи експертів міністерства"
Залежно від тих запитань, котрі поставатимуть перед міністерством, кількість груп та їх персональний склад будуть змінюватися.
Сьогодні МОЗ скасував інститут головних позаштатних спеціалістів міністерства, натомість створив, так звані, "групи експертів МОЗ України".
Як пояснили УНІАН у МОЗ, це будуть групи фахівців з різних галузей медицини, "до чиєї думки прислухається медична спільнота, чию думку враховує міністерство для прийняття рішень".
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"Ми прагнемо звільнити експертів МОЗ України від невластивого лікарям бюрократичного навантаження, проте обов'язково будемо радитися з ними з власне медичних проблем. Залежно від тих запитань, котрі поставатимуть перед міністерством, кількість груп та їх персональний склад будуть змінюватися", - зазначили у МОЗ.
Головним позаштатним спеціалістам МОЗ України неформально підпорядковувалися обласні головні позаштатні спеціалісти, тобто була ціла мережа підлеглих.
У відомстві підкреслили, що така практика була започаткована ще в СРСР, і в жодній країні світу немає подібної інституції.
"Все ніби зрозуміло і логічно. Чому ж ми вирішили цю практику змінити? Мало хто знає, в чому полягали обов’язки головних позаштатних спеціалістів в МОЗ України. Формально вони мали збирати статистику, запроваджувати нові методи лікування, формувати політику галузі. Але останні роки для деяких спеціалістів основним заняттям в Міністерстві стала участь в процедурі здійснення централізованих закупівель. Раніше – через тендери, тепер – через участь в робочих групах. Відповідно, лише один лікар обирав назви та типи препаратів, які треба закуповувати для усієї галузі. Це бюджетні витрати на мільйони гривень, по деяким програмам – на сотні мільйонів. Лише один лікар оцінював якість надання медичної допомоги. Один збирав звіти та писав плани", - наголосили у МОЗ.