МОЗ скасував інститут головних спеціалістів, натомість створив "групи експертів міністерства"

Сьогодні МОЗ скасував інститут головних позаштатних спеціалістів міністерства, натомість створив, так звані, "групи експертів МОЗ України".

Як пояснили УНІАН у МОЗ, це будуть групи фахівців з різних галузей медицини, "до чиєї думки прислухається медична спільнота, чию думку враховує міністерство для прийняття рішень".

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"Ми прагнемо звільнити експертів МОЗ України від невластивого лікарям бюрократичного навантаження, проте обов'язково будемо радитися з ними з власне медичних проблем. Залежно від тих запитань, котрі поставатимуть перед міністерством, кількість груп та їх персональний склад будуть змінюватися", - зазначили у МОЗ.

Головним позаштатним спеціалістам МОЗ України неформально підпорядковувалися обласні головні позаштатні спеціалісти, тобто була ціла мережа підлеглих.

У відомстві підкреслили, що така практика була започаткована ще в СРСР, і в жодній країні світу немає подібної інституції.

"Все ніби зрозуміло і логічно. Чому ж ми вирішили цю практику змінити? Мало хто знає, в чому полягали обов’язки головних позаштатних спеціалістів в МОЗ України. Формально вони мали збирати статистику, запроваджувати нові методи лікування, формувати політику галузі. Але останні роки для деяких спеціалістів основним заняттям в Міністерстві стала участь в процедурі здійснення централізованих закупівель. Раніше – через тендери, тепер – через участь в робочих групах. Відповідно, лише один лікар обирав назви та типи препаратів, які треба закуповувати для усієї галузі. Це бюджетні витрати на мільйони гривень, по деяким програмам – на сотні мільйонів. Лише один лікар оцінював якість надання медичної допомоги. Один збирав звіти та писав плани", - наголосили у МОЗ.