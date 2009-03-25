Продавцями сигарет маніпулюють транснаціональні компанії

Акція продавців сигарет, які 30 березня 2009 року не продаватимуть до 13.00 тютюнові вироби на знак протесту проти запланованого підвищення акцизів, є маніпуляцією міжнародних транснаціональних компаній, які контролюють 99 % ринку України, йдеться у заяві переданій УНІАН коаліцією громадських організацій “За вільну від тютюнового диму Україну”.

Наголошується, що учасники акції мають на меті зірвати прийняття Верховною Радою законопроекту № 4202, щоб не допустити зменшення прибутків тютюнових бізнесменів.

“Насправді реальних підстав для таких акцій у роздрібних торговців немає. У вересні 2008 року акцизи вже було підвищено вдвічі, однак жодного зменшення реалізації цигарок не спостерігалося. Нині ціни в Україні дешевші, ніж у сусідніх країнах, запропоноване підвищення акцизів має лише вирівняти цю різницю,” – йдеться у заяві.

Також зазначається, що таке підвищення урізає навар від масової контрабанди 30 мільярдів штук українських сигарет до країн ЄС і послабить контрабанду у нашій країні.

Як раніше писав УНІАН, роздрібні торговці мають намір провести акцію протесту проти різкого підвищення ставок акцизного збору на сигарети і призупинити торгівлю сигаретами до 13-ї год. 30 березня, йдеться у повідомленні асоціації «Спілка оптовиків і виробників алкоголю і тютюну» («СОВАТ»).

За даними асоціації, в результаті різкого підвищення акцизів на тютюнові вироби, їх вартість підвищиться більш ніж удвічі. Це, у свою чергу, призведе до падіння легальної торгівлі сигаретами і відходу ринку в тінь.

«Із більш як 80 тис. легально діючих роздрібних торгових точок тютюном до кінця року реально залишиться не більше половини, решта закриються через неконкурентоспроможність перед нелегальним ринком», - говориться в повідомленні.

Наголошується, що загроза втрати бізнесу і скорочення робочих місць в торгівлі змушує підприємців провести попереджувальну акцію протесту – 30 березня до 13-ї години по всій території України буде припинено торгівлю тютюновими виробами.

Нагадаємо, Верховна рада України ухвалила в першому читанні законопроект про збільшення ставок акцизного збору на тютюнові вироби, згідно з яким з 1 травня цього року акциз на тютюнові вироби буде збільшено більш ніж удвічі.