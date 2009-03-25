Французькі вчені заразилися на сибірку

П`ятеро французьких учених з дослідницької лабораторії випадково заразилися на сибірку.

Всіх науковців ізолювали та доставили до місцевого госпіталю. За яких обставин лаборанти захворіли, поки що невідомо. "Інцидент пов`язаний з маніпуляцією із збудниками сибірки", - стисло повідомляється в офіційній заяві агентства з харчової безпеці Afssa.

Інцидент стався ввечері 24 березня у стінах лабораторії з патологій тварин і захворювань, що передаються людині, в паризькому передмісті Мезон-Альфор. Приміщення було негайно продезінфіковане.

Afssa займається перевіркою харчових продуктів, призначених як для людини, так і для тварин. Головне завдання агентства - виявлення потенційно небезпечних харчових продуктів та інформування про це населення і влади.

Джерело інфекції сибірки – велика і дрібна рогата худоба, коні, свині тощо. Інфекція переважно передається під час безпосереднього контакту з хворою твариною. У хворого на тілі з`являються виразки, які припухають і запалюються.

tsn.ua