На Житомирщині почастішали випадки отруєння грибами.

Про це УНІАН повідомили в управлінні охорони здоров'я Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, “останнім часом усе частіше зустрічаються сумні повідомлення про випадки отруєння населення дикорослими грибами. За інформацією Житомирського обласного лабораторного центру МОЗ України, цього року у Житомирській області вже зареєстровано 4 випадки отруєння, а двоє осіб померло.

Читайте такожУ Радомишльському районі чоловік під час збирання ягід у лісі знайшов 10 снарядів часів війни

Щоб застерегти громадян від небажаних наслідків, у відомстві радять відмовитись від споживання дикорослих грибів як від продукту взагалі, а споживати штучно вирощені, купуючи їх у магазинах.

Фахівці також закликають жителів області не купувати гриби на стихійних ринках чи у продавців на автошляхах.

« Безпечніше купувати гриби на стаціонарних ринках, де вони проходять відповідний контроль»,- сказано у повідомленні.