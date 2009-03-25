Антитютюнова коаліція Криму за підвищення акцизів на тютюн

Коаліція «Крим без тютюнового диму»», в яку входять медики та екологи, підтримує ініціативу підвищити акцизи на тютюнові вироби.

Про це сказано в заяві коаліції, текст якої передано УНІАН.

Як відомо, прийнятий Верховною Радою України в першому читанні законопроект №4202 передбачає суттєве підвищення акцизів на тютюнові вироби.

«В Україні планують укотре підняти акцизи на тютюн. Укотре сполошилися представники тютюнового бізнесу. Аргументи їхні не нові й насправді невиправдані», - наголошується в заяві антитютюнової коаліції.

Коаліція «Крим без тютюнового диму» зазначає, що занепокоєння курців про «кишеню пересічного споживача», щонайменше, лицемірне, оскільки «підвищення загальної ціни на сигарети лежить більшою мірою на їхній совісті, аніж на акцизах». «Аналіз цін за минулий рік показує, що в середньому підвищення акцизу зумовлює менше половини загального зростання цін на сигарети, а решта зростання була зумовлена підвищенням ціни виробника. Звичайно, в умовах економічної кризи собівартість виробництва тютюнових виробів збільшилася. Проте підрахунки свідчать, що зростання ціни виробника в середньому було вищим за рівень інфляції в країні», – наголошується в заяві.

Щодо заяви курців про те, що підвищення акцизів призведе до падіння легального виробництва на 30-40% і безробіття, в коаліції зазначили: «Збільшення виробництва сигарет теж призводить до безробіття. Наприклад, 2000 року фабрика «Бритіш Американ Тобакко» збільшила порівняно з 1999 роком виробництво сигарет на 68% і водночас звільнила 29% працівників. А загалом зайнятість на тютюнових фабриках України в 1996-2006 роках знизилася на 38%, попри зростання виробництва в 2,7 разу».

«Крим без тютюнового диму» заявляє: «Кількість курців (в Україні) – найбільша в Європі. Рівень смертності – теж найбільший в Європі. Кількість сигарет, що продаються, набагато перевищує рівень продажу сигарет в інших країнах, наприклад, у Польщі. Проте обсяг зборів до бюджету України від акцизів суттєво нижчий за польський. Це відбувається на тлі браку коштів у держави на охорону здоров`я».

Тому, вважає коаліція, «висновок напрошується сам собою – необхідно підняти акцизи на сигарети в Україні і таким чином наповнити бюджет, забезпечити коштами охорону здоров`я, забезпечити зниження рівня куріння і як наслідок – поліпшення стану здоров`я українців».