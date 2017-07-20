Близько 70% українських дітей стикалися із цькуванням - ЮНІСЕФ

Кампанія, розпочата ЮНІСЕФ, має на меті підняти рівень обізнаності серед дітей та дорослих про булінг (цькування) та його негативні наслідки.

Як повідомила прес-служба ЮНІСЕФ в Україні, 67% дітей в Україні у віці від 11 до 17 років стикалися з проблемою булінгу протягом останніх трьох місяців, 24% дітей стали жертвами булінгу, і 48% з них нікому не розповідали про ці випадки.

Такими є основні результати дослідження, проведеного ЮНІСЕФ раніше цього року.

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«Дослідження переконливо свідчить, що діти, закриті до спілкування, а також діти з сімей з низьким рівнем прибутку, піддаються булінгу вдвічі частіше за інших дітей. Окрім цього, внутрішньо переміщені діти є більш вразливими до різних форм насильства, пов’язаного з конфліктом. Це впливає на їхню соціальну поведінку. Економічні труднощі також опосередковано підвищують ризики булінгу та загрожують соціальній інтеграції таких дітей», - зазначають в організації.

Ядром кампанії є сайт www.stopbullying.com.ua, на якому школярі та батьки можуть знайти інформацію про булінг, його наслідки та можливі дії для подолання цієї проблеми.

«Діти часто не знають, як самостійно розв’язати певні проблеми. Проблема булінгу – не виняток. Для батьків дуже важливо вміти попередити або належним чином відреагувати на булінг, з яким стикаються їхні діти. Вони мають бути уважними, спілкуватися та підтримувати своїх дітей», – підкреслила голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Джованна Барберіс.

На сайті діти можуть дізнатися про булінг, інформація подається в інтерактивній та відповідній до віку дітей формі. На сайті пропонуються альтернативні булінгу види поведінки. Окрім цього, у рамках кампанії будуть розповсюджуватися плакати та стікери для дітей. У вересні-жовтні 2017 р. у п’яти областях на сході України також планується провести інтерактивні заходи.

Веб-платформа містить важливуінформацію про ознаки булінгу, способи його попередження, а також варіанти реагування на нього для батьків та вчителів.