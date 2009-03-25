Уряд скоротив перелік ліків, ціни на які підлягають регулюванню

Кабінет Міністрів України майже вшестеро скоротив перелік лікарських засобів і виробів медичного призначення, ціни на які підлягають регулюванню.

Як передає кореспондент УНІАН, про ухвалення такого рішення на сьогоднішньому засіданні уряду журналістам повідомив міністр охорони здоров`я Василь КНЯЗЕВИЧ.

«У нас було два переліки раніше – зараз один. І якщо раніше там було 1200 найменувань, то зараз 215», - додав В.КНЯЗЕВИЧ.

Крім того, повідомив міністр, уряд запропонував запровадити заходи для підтримки вітчизняного виробника та встановити, що лікарські засоби та медичні вироби дешевше 12 грн. не підпадатимуть під регулювання цін.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2008 року Кабмін обмежив до 10% оптову надбавку і до 25% - роздрібну надбавку до цін на ліки.

На початку грудня 2008 року Президент України Віктор ЮЩЕНКО Указом “Про припинення дії постанов Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 року №827 і №837, від 17 жовтня 2008 року №955 і від 19 листопада 2008 року №1022” зупинив дію постанов Кабінету Міністрів щодо ліквідації Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення та обмеження націнок на ліки.