На програму "Доступні ліки" Кабмін виділить ще 200 млн грн

На фінансування програми «Доступні ліки» уряд додатково виділить 200 млн грн, повідомив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко в ході селекторної наради.

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«На сьогоднішній день програма «Доступні ліки» налічує 160 безкоштовних або з незначною доплатою ліків від серцево-судинних захворювань, астми і діабету. Хочу повідомити, що, як ми і обіцяли, дана програма буде розширена, і сьогодні формується новий реєстр лікарських препаратів вартістю 200 млн грн», - сказав віце-прем'єр.

Він додав, що на сьогодні надано пропозиції приблизно на 210 препаратів, тобто той реєстр, який діє сьогодні, буде розширено ще, щонайменше, на 50 одиниць найближчим часом.

Розенко зазначив, що до 5 серпня 2017 року планується оприлюднити оновлений перелік лікарських препаратів, де будуть представлені ліки як від вітчизняних, так і зарубіжних виробників (Європейський Союз - 22 виробника, Україна - 17, інші країни, в тому числі Ізраїль та Індія, - 5).

Віце-прем'єр повідомив, що в урядовій програмі «Доступні ліки» беруть участь 6200 аптек, і кількість їх буде розширюватися. Тільки за червень було профінансовано близько 1 млн 500 рецептів, а з початку реалізації програми перелік профінансованих рецептів становив 3 млн 600 тис.

Як повідомляв УНІАН, програма «Доступні ліки» стартувала 1 квітня 2017 року, вона дає можливість пацієнтам із серцево-судинними захворюваннями, діабетом II типу і бронхіальною астмою отримувати ліки безоплатно або з незначною доплатою.

Кабінет міністрів України 21 червня прийняв рішення направити додаткові кошти в розмірі 24 млрд грн, отримані від перевиконання державного бюджету за доходами, на фінансування субсидій, програму «Доступні ліки», на дороги і потреби оборони, затвердивши відповідний законопроект про зміни до держбюджету.

На реалізацію програми держбюджетом спочатку було передбачено 500 млн грн.