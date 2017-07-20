На програму "Доступні ліки" Кабмін виділить ще 200 млн грн
На реалізацію програми держбюджетом спочатку було передбачено 500 млн грн.
На фінансування програми «Доступні ліки» уряд додатково виділить 200 млн грн, повідомив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко в ході селекторної наради.
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«На сьогоднішній день програма «Доступні ліки» налічує 160 безкоштовних або з незначною доплатою ліків від серцево-судинних захворювань, астми і діабету. Хочу повідомити, що, як ми і обіцяли, дана програма буде розширена, і сьогодні формується новий реєстр лікарських препаратів вартістю 200 млн грн», - сказав віце-прем'єр.
Він додав, що на сьогодні надано пропозиції приблизно на 210 препаратів, тобто той реєстр, який діє сьогодні, буде розширено ще, щонайменше, на 50 одиниць найближчим часом.
Розенко зазначив, що до 5 серпня 2017 року планується оприлюднити оновлений перелік лікарських препаратів, де будуть представлені ліки як від вітчизняних, так і зарубіжних виробників (Європейський Союз - 22 виробника, Україна - 17, інші країни, в тому числі Ізраїль та Індія, - 5).
Віце-прем'єр повідомив, що в урядовій програмі «Доступні ліки» беруть участь 6200 аптек, і кількість їх буде розширюватися. Тільки за червень було профінансовано близько 1 млн 500 рецептів, а з початку реалізації програми перелік профінансованих рецептів становив 3 млн 600 тис.
Як повідомляв УНІАН, програма «Доступні ліки» стартувала 1 квітня 2017 року, вона дає можливість пацієнтам із серцево-судинними захворюваннями, діабетом II типу і бронхіальною астмою отримувати ліки безоплатно або з незначною доплатою.
Кабінет міністрів України 21 червня прийняв рішення направити додаткові кошти в розмірі 24 млрд грн, отримані від перевиконання державного бюджету за доходами, на фінансування субсидій, програму «Доступні ліки», на дороги і потреби оборони, затвердивши відповідний законопроект про зміни до держбюджету.
На реалізацію програми держбюджетом спочатку було передбачено 500 млн грн.