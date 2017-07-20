Лікар Клімов, що співпрацював з терористами "ЛНР", у жодному разі не очолить пологовий у Кременчуку - МОЗ

Лікар Володимир Клімов, що співпрацював з терористами "ЛНР", а нині претендує на посаду головного лікаря Кременчуцького пологового будинку, у жодному разі не очолить медичний заклад.

Про це озаявили УНІАН у МОЗ.

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У відомстві підкреслили, що імовірне призначення на посаду головного лікаря Кременчуцького пологового будинку Клімова спричинило хвилю обурення.

У МОЗ також підтвердили, що є інформація з достовірних джерел, що Клімов співпрацював з терористами "ЛНР".

"Відомо, що ця людина була призначена терористами головним лікарем Луганської обласної клінічної лікарні та публічно висловлювала намір відібрати у працівників лікарні житло, аргументуючи це тим, що законодавство України на території не діє, бо прийшла “нова влада". Мер Кременчука Віталій Малецький запевнив в.о. міністра охорони здоров'я Уляну Супрун в телефонній розмові, що відповідна інформація щодо цієї особи була передана до правоохоронних органів, а питання з його призначенням – не буде навіть розглядатися", - зазначили у МОЗ.

"Велика вдячність свідомим громадянам, які звернули увагу на цю проблему у соціальних мережах. Звертаємось до громади міста Кременчук та засобів масової інформації з проханням тримати руку на пульсі та проконтролювати призначення на вакантну посаду гідного фахівця. Міністерство охорони здоров'я України готове максимально у цьому сприяти за необхідності", - наголосили у МОЗ.

Як повідомляли ЗМІ, у Кременчуці Полтавської області на посаду головного лікаря міського пологового будинку планували призначити Володимира Климова, який очолював у вересні 2014 року Луганську клінічну лікарню і відомий своїм лояльним ставленням до бойовиків.

Після окупації Луганська, у вересні 2014 року, він був призначений керувати Луганської клінічною лікарнею і заявив про те, що буде особисто контролювати перерозподіл житла тих медпрацівників обллікарні, які виїхали з Луганська. До проголошення у Луганську "ЛНР" Клімов керував обласним перинатальним центром. Зараз працює начмедом одного з пологових будинків Бєлгорода (Росія).

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Як повідомлялося у ЗМІ, його кандидатуру на посаду головного лікаря Кременчуцького пологового будинку запропонував Ростислав Зауральский, лікар-трансфузіолог того ж пологового будинку, а також відомий волонтер, який зі своєю командою врятував на фронті багато українських бійців.

Щодо репутації Клімова, Зауральский прокоментував: "По-перше, за даними контррозвідки, він перед Україною чистий. Тобто, зі зброєю і прапорцями помічений не був. А відносно роботи... Лікар завжди залишається лікарем."

Водночас Володимир Клімов значиться в базі даних сайту "Миротворець" як сепаратист-пропагандист, який надавав медичну допомогу бойовикам під час військових дій та знущався на пораненими українськими військовослужбовцями.