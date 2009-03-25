Полтавщина: цього року інваліди не одержать жодного автомобіля

У 2009 році інваліди в Полтавській області не одержать жодного автомобіля.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявила начальник Головного управління праці та соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації Людмила КОРНІЄНКО під час колегії в прокуратурі Полтавської області.

«Цього року жодного автомобіля видано не буде, оскільки це не передбачено державним бюджетом», - сказала Л.КОРНІЄНКО.

За її словами, зараз на черзі на автомобілі 2 тис. 800 інвалідів. «З цих 2 тисяч 800, які перебувають на черзі, лише 15% можуть самостійно керувати автотранспортом», - додала вона.

Л.КОРНІЄНКО нагадала, що минулого року в Полтавській області транспортом було забезпечено 74 інвалідів. Щоб дочекатися автомобіля, інваліди, як правило, чекають більше 10 років.