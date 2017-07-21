Фахівці із США проведуть в Україні тренінги з польової епідеміології

У вересні цього року фахівці із США проведуть в Українінавчання з польової епідеміології.

Читайте такожУ Держпродспоживслужбі назвали основну причину спалахів кишкових інфекцій в Україні

Як повідомили УНІАН у Держпродспоживслужбі, у відомстві відбулася зустріч з представниками Посольства США в Україні, Центру з контролю за захворюваннями США.

У ході зустрічі було зазначено, що в Україні, за фінансової підтримки США, планується проведення циклів спільного навчання щодо польової епідеміології для представників МОЗ України та Держпродспоживслужби.

У ході тренінгів 90% навчання припадатиме на практичне навчання.

*** Польова епідеміологія (field epidemiology) займається розслідуванням епідемій і спалахів задля захисту і поліпшення громадського здоров'я.

Польові епідеміологи стикаються з несподіваними і часто терміновими проблемами, які вимагають миттєвого вирішення. Методи польової епідеміології спрямовані на вирішення специфічних питань, що стосуються планування, здійснення і/або оцінки медичних втручань. Дослідження польової епідеміології мають бути націлені на потреби споживачів.