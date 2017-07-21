На всіх пляжах у Києві заборонили купатися
12:53, 21 липня 2017Країна
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Всі 11 офіційних пляжів столиці не пройшли перевірку.
Купатися на всіх офіційних столичних пляжах заборонили / UaUa.INFO
На всіх 11 офіційних пляжах у Києві заборонили купатися. Про це повідомляється на сайті комунального підприємства "Плесо".
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Так, станом на 21 липня на пляжі "Венеція", "Дитячий", "Молодіжний", "Золотий", "Передмостова слобідка", "Центральний", "Вербне", "Пуща-Водиці", "Чорторий", "Райдуга" і "Тельбін" купання заборонено.
Статус пляжів у Києві / КП "Плесо"
Як повідомляв УНІАН, у столиці почали рясно "цвітіння" водойми. З приходом літа Дніпро та водойми Києва забарвилися в усі відтінки зеленого.
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