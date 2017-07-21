На всіх пляжах у Києві заборонили купатися

На всіх 11 офіційних пляжах у Києві заборонили купатися. Про це повідомляється на сайті комунального підприємства "Плесо".

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Так, станом на 21 липня на пляжі "Венеція", "Дитячий", "Молодіжний", "Золотий", "Передмостова слобідка", "Центральний", "Вербне", "Пуща-Водиці", "Чорторий", "Райдуга" і "Тельбін" купання заборонено.

Як повідомляв УНІАН, у столиці почали рясно "цвітіння" водойми. З приходом літа Дніпро та водойми Києва забарвилися в усі відтінки зеленого.