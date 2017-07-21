В Украні 6 тисяч людей потребують замісної ниркової терапії - МОЗ

В Украні 6 тисяч людей потребують замісної ниркової терапії - гемодіалізу, перитонеального діалізу або трансплантації нирок, з них - 146 діти з гострими формами, що потребують невідкладної допомоги.

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Як зазначили УНІАН у МОЗ, закупівля витратних матеріалів для гемодіалізу, перитонеального діалізу та медикаментів для лікування дітей, хворих на гостру та хронічну ниркову недостатність, вкрай важлива для забезпечення надання висококваліфікованої спеціалізованої медичної допомоги цій категорії хворих.

У 2015 році закупівлі медикаментів та виробів медичного призначення для дитячого діалізу не проводилися, цього року вони здійснюватимуться через міжнародні організації.

Цього року було проведено відбір серед 6 пропозицій та обрано найбільш якісні продукти. У тендері взяли участь 1 виробник і 4 дистриб’ютори з України та 1 виробник зі Швейцарії.

Згідно із замовленням МОЗ, на закупівлю 93 968 лікарських засобів та медичних виробів було виділено 35,6 млн грн із держбюджету-2016. Станом на 20 липня на склади державного підприємства прибули вже 89% медикаментів та виробів медичного призначення від заявленої потреби.

Міжнародні організації використали для закупівель 58% бюджетних коштів. Заощаджені 14,5 млн грн зокрема будуть спрямовані на здійснення додаткових закупівель за цим напрямком згідно із потребами Міністерства охорони здоров’я.