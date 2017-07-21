Черговий випадок ботулізму на Хмельниччині: жінка їла "кільку в томаті" промислового виробництва

Випадок ботулізму на Хмельниччині може бути пов'язаний із рибною консервою "Кілька у томаті" промислового виробництва.

Читайте такожЗ початку року в Україні на ботулізм захворіли 90 людей, з них 9 померли - МОЗ

Як повідомили УНІАН у Держпродспоживслужбі, розслідування випадку захворювання на ботулізм у мешканки Хмельницької області імовірно пов’язаний із вживанням рибної консерви промислового виробництва.

Фахівці Держпродспоживслужби встановили, що 59-річна пацієнтка Хмельницької міської інфекційної лікарні 13 липня 2017 року була госпіталізована з діагнозом «ботулізм, середня форма важкості?».

Жінка розповіла медикам, що вживала консервовану продукцію домашнього виготовлення (тушонка зі свинини) та рибну консерву промислового виготовлення (кілька в томаті).

У Держпродспоживслужбі також підкреслили, що видано наказ від 15.06.2017 №412 «Про посилення державного нагляду» та доручення Першого заступника Голови Держпродспоживслужби від 10.07.2017 № 602-01/28 щодо збору інформації серед операторів ринку харчових продуктів стосовно дотримання ветеринарно- санітарних вимог та санітарного законодавства.

Читайте такожВ Україні - нові випадки ботулізму: інфекціоністи не рекомендують вживати навіть рибні консерви

В регіонах створено робочі групи щодо перевірки місць несанкціонованої торгівлі рибною продукцією, активізовано роботу комісійних обстежень закладів продовольчої торгівлі та громадського харчування стосовно дотримання ветеринарно-санітарних вимог та вимог санітарного законодавства, місць стихійної торгівлі.