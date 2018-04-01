Які хвороби провокує економічна криза

Фінансові та економічні потрясіння впливають не тільки на добробут людей, а й на їхній організм. Якими проблемами може загрожувати нинішня криза нашому здоров`ю, і як з ними боротися?

1. Шлунково-кишкові захворювання. Під час кризи доходи падають, тому люди починають гірше харчуватися. У магазинах ми вибираємо продукти подешевше, а отже, не найякісніші. В обід посеред трудового дня, щоб заощадити, не ходимо в кафе або їдальню, а перекушуємо фастфудом в дешевій забігайлівці або просто на робочому місці. Не дивно, що невдовзі починаються проблеми з шлунково-кишковим трактом - гастрит, виразка, панкреатит тощо.

Порада: приносьте їжу з дому. Тільки не бутерброди з чіпсами, а судочки з кашею або супом (тільки не з пакетиків). Якщо навіть ви залишилися без роботи, доступні за цінами крупа і картопля вдома, швидше за все, завжди знайдуться. Може, це й не так смачно, зате корисно!

2. Ожиріння та серцево-судинні захворювання. Криза змушує багатьох з нас перейти на малорухливий спосіб життя. Фітнес або тренажерний зал стають нам не по кишені. А якщо людину звільнили, вона перестає ходити навіть на роботу. Від нерухомості вона товстішає, починаються проблеми з серцем і судинами...

Порада: не нехтуйте фізичними вправами! Навіть якщо ви не їздите в офіс і рідко відвідуєте магазини. Візьміть за правило регулярно здійснювати піші прогулянки або навіть пробіжки. Не кажучи вже про звичайну зарядку. Це не буде коштувати вам ні копійки, зате підтримання себе в гарній фізичній формі допоможе зберегти здоров`я і, можливо, полегшить пошук нової роботи.

3. Захворювання легень. Під час кризи люди починають більше курити. По-перше, через те, що це нібито знімає стрес, по-друге, якщо роботи через кризу у людини стало менше або вона взагалі залишився без роботи, то у неї з`являється час на перекур. Про те, що куріння може призвести до раку легень, нагадувати зайвий раз не варто.

Порада: якщо не хочете, щоб справа закінчилася плачевно, утримайтеся від куріння або хоча б обмежте його! Скористайтеся рекомендаціями фахівців і киньте курити. Повірте, можна знайти багато інших, значно цікавіших і безпечних занять, ніж регулярно вбивати свої легені!

4. «Комп`ютерні» хвороби. Під час кризи люди перестають ходити в клуби, театри і на концерти - надто дорого. Значно дешевше цілі дні, а то й ночі безперервно проводити перед комп`ютерним монітором. Рано чи пізно у вас можуть захворіти очі, руки або спина.

Порада: частіше робіть перерви в сидінні за комп`ютером! Згадайте, в решті-решт, що є книги, які можна читати, друзі, з якими можна спілкуватися наживо! Все це якщо й не принесе вашому здоров`ю особливої користі, то й шкоди теж не завдасть.

5. Стреси, фобії, неврози, депресії. У кризу ми всі постійно на нервах. Когось уже звільнили, хтось з дня на день чекає звільнення, комусь скоротили зарплату ... Навіть ті, кого криза ще не торкнулася, живуть під дамокловим мечем, постійно відчуваючи страх перед майбутнім: а що як завтра я лишися без роботи, без грошей, нічим буде годувати сім`ю? Та й новини в ЗМІ підігрівають паніку.

Стреси провокують безсоння, мігрені, гіпертонію, загострення хронічних болячок, можуть навіть довести до інфаркту або інсульту ... У тих, кому вже нічого втрачати (з роботи звільнили, а нову ніяк не знайти, або бізнес розпався), починається депресія, пригнічений стан, що може призвести до серйозного психічного розладу і навіть суїциду.

Порада: пам`ятайте, що наше життя і без того - суцільний стрес, і виграє той, хто вміє тримати себе в руках. Намагайтеся знаходити в будь-якій ситуації гарні моменти. Наприклад, грошей стало мало - що ж, нарешті, сядете на дієту, схуднете й оздоровите свій організм. Займіться йогою, аутотренінгом, частіше гуляйте на природі, виконуйте спеціальні вправи для зняття стресу. При депресії допомагає активна діяльність, хоча б звичайна прибирання в квартирі. Головне - не здавайтеся, шукайте шляхи для покращення ситуації!

ubr.ua