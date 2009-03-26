Небезпечний метаболічний синдром - хвороба молодих

Про те, що таке метаболічний синдром, знають небагато людей. Хоча це захворювання і не можна назвати рідкісним. Нерідко можна почути, що метаболічний синдром називають «смертельним квартетом».

Метаболічний синдром – це скоріше супутнє, ніж самостійне захворювання. Виявляється ця недуга як сукупність гормональних розладів, метаболічних проблем, проблем з обміном речовин.

Друга назва метаболічного синдрому - «смертельний квартет», обумовлена тим, що недуга має чотири основні прояви: підвищення рівня артеріального тиску; ожиріння і надмірна вага, яка може накопичуватися у всіх, навіть в самих несподіваний місцях, наприклад, в капсулах нирок або в порожнині серця; а також підвищення рівня холестерину і триглицеридів у крові; цукровий діабет другого ступеня, порушення толерантності до глюкози та інсулінорезистентність.

Крім перерахованих вище ознак метаболічного синдрому, можуть спостерігатися також жировий гепатоз, синдром нічного апное і порушення пуринового обміну.

Фахівці переконані, що поява у людини метаболічного синдрому обумовлена генетичними чинниками, тобто люди успадковують це захворювання від своїх батьків.

Останніми роками наголошується не дуже позитивна тенденція – захворювання все частіше фіксується у молодих людей. На думку медиків, це пов`язано з тим, що молоді люди неправильно харчуються, ведуть малорухливий спосіб життя. Якщо вірити даним статистики, то у молодих людей старше двадцяти років поширеність цієї недуги складає від чотирнадцяти до двадцяти чотирьох відсотків, а у віці після п`ятдесяти років цей показник прирівнюється до п`ятдесяти-шістдесяти відсотків. Найчастіше дана недуга виявляється абсолютно випадково.

На початкових стадіях захворювання протікає безсимптомно. Дуже важливо, щоб людина сама стежила за своїм здоров`ям і обов`язково звернулася до медичної установи за наявності трьох з вищеперелічених «учасників квартету».

Як відбувається лікування даної недуги?

Перш за все, хворим призначаються препарати, що знижують артеріальний тиск, контролюють рівень цукру і холестерину в крові, судинні і гепатопротективні лікарські засоби. Разом з даними препаратами часто застосовується фітотерапія. За допомогою лікарських трав фахівці рекомендують боротися з підвищеним рівнем цукру, покращувати обмін речовин, використовувати їх як сечогінні і засоби проти набряків.

Але найголовнішим рецептом є зміна звичного способу життя: посилення фізичної активності, відмова від шкідливих звичок, зміна харчування, зменшення кількості споживаної солі.

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