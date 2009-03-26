"Корисні" бактерії в йогуртах - міф

Журналістка Дженніфер Хюджет вирішила з`ясувати, наскільки корисні біфідобактерії та інші мікроорганізми, відомі під назвою "пробіотики".

Пробіотіки, відкриті понад століття тому Іллею Мечніковим, є основою системи функціонального харчування: вони відновлюють корисну мікрофлору кишечника. Проте, незважаючи на всі їх передбачувані достоїнства, пробіотики не є ліками, а поняття "корисні бактерії" дуже спрощує факти, застерігає видання. У свіжому номері наукового журналу Nutrition in Clinical Practice опубліковані дані про експериментальне лікування пробіотиками - це і профілактика проносів, і зміцнення загального стану тяжкохворих. Автори досліджень дійшли висновку, що засоби на основі пробіотиків перспективні, але їхня дія поки недостатньо вивчена. Так, в США жодні ліки-пробіотики ще не сертифіковані, повідомляє газета.

У цих умовах виробники продуктів з пробіотиками вимушені рекламувати їх на мові евфемізмів: так, про Activia повідомляється, що вона "скорочує тривалість шляху". "Виробник йогурту не може прямо заявити, що його продукт рятує від запору, оскільки лікувати запори - справа медицини, а ліки підлягають ліцензуванню", - пояснює видання. Йогурти та інші продукти з пробіотиками - це здорова їжа, але не варто покладатися лише на корисні бактерії, радять американські дієтологи. Кишечнику також необхідна клітковина, яка міститься в продуктах з цілих зерен, в овочах і фруктах. Втім, пробіотики допоможуть тим, хто вимушений приймати антибіотики, але у них є свої побічні ефекти - метеоризм і спучення живота, повідомили видання лікарі.

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