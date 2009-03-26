Вітчизняні ліки найбезпечніші - Чумак

Про це заявив, під час веб–конференції з читачами Інтернет–порталу mycityua.com директор ГП "Фармакологічний центр" Міністерства охорони здоров`я України Віктор Чумак.

Згідно даним фармакологічного центру, серед всіх представлених ліків на українському ринку на долю вітчизняних препаратів доводитися найменша кількість побічних ефектів. Лідирує ж в цьому списку препарати європейського виробника.

"Почесне" друге місце дісталося індійським лікам. При проведенні підрахунків враховувалося процентне співвідношення препаратів на ринку до кількості скарг до фармакологічного центру. За словами Віктора Чумака, з семи тисяч скарг на побічні ефекти 42% нарікають на українські ліки, 30% - на європейські і 8% - на індійські. При цьому, українські препарати займають 64% ринку, європейські 16%, а індійські - 15%.

Що ж до недовіри споживачів до вітчизняних препаратів те, на думку директора фармакологічного центру це викликано їх відносною дешевизною:

- Нам вбили в голову: що дорожче - то краще, - сказав Чумак.

Крім того, він відзначив, що з Європи до нас потрапляють, в основному сильнодіючі препарати, а «наші» більше належать до лікувально -профілактичних.