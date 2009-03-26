Уряд визначив шлях врегулювання цін на фармринку України

Кабінет міністрів затвердив Національний перелік основних лікарських засобів та визначив шлях врегулювання цін на фармацевтичному ринку України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства охорони здоров’я з посиланням на міністра Василя КНЯЗЕВИЧА.

Зокрема, за його словами на засіданні уряду було ухвалено відповідну постанову, яка напрацьована з метою врегулювання цінової ситуації, що склалася на фармацевтичному ринку України, на виконання відповідних указів президента та постанов уряду.

В.КНЯЗЕВИЧ зауважив, що постановою Кабінету міністрів України затверджено нову редакцію Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення та встановлено нові граничні постачальницько-збутові та торговельні (роздрібні) надбавки на лікарські засоби, що включені до Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення.

Крім того, урядом ухвалене рішення, що ціни на лікарські засоби вітчизняного виробництва, з оптово-відпускною ціною виробника нижчою за 12 гривень за упаковку, не підлягають державному регулюванню, крім випадків їх придбання за бюджетні кошти. Постановою затверджено Порядок формування цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, щодо яких запроваджено державне регулювання.