У магазинному меді виявили небезпечні токсини

Весь мед, який реалізується в магазинах столиці, не відповідає стандартам якості. Про це заявив голова громадської організації "Експерт" Ігор Потапов.

"Останнє дослідження ми проводили в лютому і дійшли висновку, що весь мед, який у нас є в магазинах, перетоплюється. Це робиться для того, щоб він продавався. Виробники чудово розуміють, що люди не купуватимуть мед, що закристалізовувався,” - сказав Потапов.

За його словами, споживачам потрібно пояснити, що в результаті переплавлення в меді руйнуються всі корисні речовини, і утворюється токсична речовина - оксиметилфурфурол.

Потапов відзначив, що в цьому випадку споживач одержує медовий продукт, але не мед. Більше того, він дуже токсичний.

"Такий продукт - токсичний. Про це заявляли ще в Міністерстві внутрішніх справ СРСР, у відділі криміналістики, кажучи про те, що необхідно постійно контролювати вміст оксиметилфурфурола в меді. Тому прийняли норму - 25 міліграм на кілограм. А ми виявили, що в меді, який продається в магазинах Києва, не 25 міліграм, а 100. Тобто в 4 рази перевищує норму", - сказав Потапов.

За словами голови ОО "Експерт", всі зразки меду, що не відповідають стандартам, досі стоять на прилавках київських магазинів.

"Керівництво магазина не реагує на це, тому що розпорядження зняти цей мед з реалізації їм не дали. Своє дослідження ми проводили в Інституті бджільництва ім. Прокоповича, але він не є контролюючим органом, який має право знімати товари з реалізації. Зараз взагалі не зрозуміло, хто має на це право. За великим рахунком, зараз можна продавати все, що завгодно", - підсумував Потапов.

kiev.pravda.com.ua