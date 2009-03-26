Жінка заробила гроші на хибній вагітності

Прокуратура Волноваського району Донецької області порушила кримінальну справу щодо шахрайки, що імітувала “цікаве” становище.

Мешканка одного з населених пунктів з вересня 2006 року розповідала односельцям, що чекає на дитину, а через дев`ять місяців повідомила про появу на близнят. Ось тільки новонароджених ніхто так і не побачив. Зате «породілля» отримала допомогу у розмірі 3,4 тис. грн., а протягом 11 місяців — ще 16 тис. грн.

Як з`ясували правоохоронці, вона підроблювала меддовідки про народження дітей і на підставі цих документів зареєструвала “малюків”, щоб одержати гроші. Аферистці доведеться відповідати відразу по декількох статтях Кримінального кодексу: «Шахрайство» і «Підробка документів, друку, штампів і бланків, використання підроблених документів».

vvnews.info