Луганщина: захворюваність на туберкульоз у регіоні знизилася

За даними обласного протитуберкульозного диспансеру за підсумками 2008 року захворюваність усіма формами туберкульозу в Луганській області серед дитячого населення знизилася на 6,2 %, підлітків на 2,8%, в цілому - на 2,0%, однак епідемією, як і раніше, охоплені 14 міст і 15 районів області. Про це УНІАН повідомили в обласному Центрі здоров`я.

Захворюваність усіма формами туберкульозу вище обласного показника у містах Стаханов, Рубіжне, Краснодон, Лисичанськ, Свердловськ, Ровеньки та Сватівському, Лутугінському, Станично- Луганському, Попаснянському, Перевальскому, Краснодонському районах.

Охоплення флюорографічними оглядами дорослого населення збільшилося на 0,3%, однак виявляємість хворих туберкульозом при профоглядах становить лише 56,2 %.