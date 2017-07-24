У Донецьку діти отруїлися харчуванням з російських "гумконвоїв" - ІС

09:57, 24 липня 2017
Країна
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Станом на 23 липня в лікарні перебували не менше 20 дітей.

Після отруєння продуктами з

До лікарні окупованого Донецька з отруєнням надійшли щонайменше 20 дітей. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

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"У Донецьку фіксується надходження до лікарні Вишневського (ЦКДЛ №1) значної кількості (23.07 – не менше 20) дітей, в основному віком від 6 міс. до 1,5 року", - йдеться у його повідомленні.

Причиною отруєння батьки постраждалих дітей називають неякісне дитяче харчування, яке продається в торгових мережах Донецька й прибуло у складі так званої гуманітарної допомоги з Росії.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня черговий "гумконвой" з Росії прибув на непідконтрольну територію Донбасу.

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Теги: #гумконвой з Росії#дитяче харчування у гумконвоях#отруєння дітей у Донецьку