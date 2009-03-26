Біотехнології та фармацевтика США отримали рекордні інвестиції

У 2008 році фармацевтичні та біотехнологічні компанії Сполучених Штатів витратили рекордну суму на наукові дослідження - $ 65.2 млрд., що на $ 2 млрд. більше, ніж у 2007 році. Такі дані представила маркетингова фірма Burrill & Company.

Із цих коштів приблизно $ 50,3 млрд. припало на частку фармацевтичних, близько $ 14,9 млрд. - біотехнологічних компаній.

Дослідження бізнес-школи Вартон показало, що в 2006 році американські компанії, які діють на цьому ринку, витратили на наукові дослідження та впровадження наукових розробок у виробництво $ 65 тис. на кожного свого працівника. Це приблизно у 8 разів більше, ніж рівень подібних інвестицій всіх інших секторів економіки США.

У цілому, за оцінками Асоціації розробників і Виробників Фармацевтичної Продукції США, в процесі випробувань знаходяться понад 2,9 тис. нових медичних препаратів. З них близько 750 призначено для боротьби з раком, більше 300 - з серцево-судинними захворюваннями, 150 - діабетом, приблизно 110 - ВІЛ\ СНІДом.

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