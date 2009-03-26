Кабмін призначив головного державного санітарного лікаря

Уряд призначив першим заступником міністра охорони здоров`я - головним державним санітарним лікарем Олександра Біловола.

Таке рішення Кабінет міністрів ухвалив у середу, 25 березня.

Як повідомив міністр Кабміну Петро Крупко, посада головного санітарного лікаря залишалася вакантною після того, як у травні 2008 року уряд звільнив із неї Миколу Проданчука.

Приводом для цього став скандал, пов`язаний із загибеллю учня середньої школи Краматорська в результаті вакцинації від кору та краснухи.

Генпрокуратура порушила щодо Проданчука кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК ("перевищення влади чи службових повноважень").

Йому інкримінували дозвіл на ввезення в Україну і використання без належної реєстрації, проведення клінічних досліджень комбінованої вакцини від кору й краснухи індійського виробництва, що спричинило собою тяжкі наслідки.

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