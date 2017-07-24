Порошенко підписав закон, який посилює соцзахист інвалідів в Україні

Президент Петро Порошенко підписав Закон України № 2109-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за паркування, зупинку, стоянку транспортних засобів на місцях, призначених для осіб з інвалідністю».

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Про це УНІАН повідомили в прес-службі Адміністрації глави держави.

Зокрема, документом вдосконалюється порядок забезпечення інвалідів місцями для паркування їх транспортних засобів або транспортних засобів, що здійснюють перевезення інвалідів та дітей-інвалідів. Також законом посилюється адміністративна відповідальність за порушення встановлених Законом «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» пільг для зазначених осіб.

Крім того, законом вносяться зміни до низки статей Кодексу України про адміністративні правопорушення та Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», які дозволять законодавчо захистити право осіб з інвалідністю або водіїв, які їх перевозять на безоплатне паркування на спеціально обладнаних місцях, з позначенням цих місць дорожніми знаками та відповідною розміткою. Зокрема, підвищується розмір штрафів за зупинку чи стоянку, паркування транспортних засобів на місцях, призначених для безоплатного користування особами з інвалідністю чи особами, які їх перевозять. Збільшується відповідальність і за необлаштування на спеціально обладнаних чи відведених майданчиках для паркування місць для інвалідів.

Закон набирає чинності через три місяці з дня опублікування.