В Одеській області облаштують соціальнe містечко для переселенців із зони АТО

В селі Степове Роздільнянського району Одеської області облаштують соціальнe містечко для переселенців з району проведення антитерористичної операції.

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Як передає кореспондент УНІАН, село, в якому планується розмістити переселенців, відвідав віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко.

Він, зокрема, оглянув будівлі, в яких після реконструкції планується облаштувати Центр соціального житла з розвиненою інфраструктурою для вимушено переміщених осіб, а також дітей-сиріт та осіб, які опинилися в складних життєвих умовах.

Містечко буде створено на базі трьох корпусів колишньої Степовецької філії Лиманського професійного аграрного ліцею. Будинки не використовувалися протягом останніх п'яти років. Перший корпус на 45-50 квартир планують здати в експлуатацію в 2018 році.

Заклад розраховано на 500-600 осіб. Кожній родині буде надано у тимчасове користування (до вирішення житлового питання або повернення додому) окрему квартиру й земельну ділянку, також буде створено умови для проживання інвалідів. У рамках проекту планується створити дитячий садок і школу з можливістю інклюзивного навчання.

За словами голови Одеської ОДА Максима Степанова, село Степове було вибрано після ревізії всіх об'єктів соціальної інфраструктури, які розташовані неподалік від Одеси.

«Їхати до міста всього годину. Зараз закінчується процес передачі цього майнового комплексу області, він перебуває у власності Міністерства освіти і науки. Ми плануємо вже цього року почати ремонт в одному з корпусів, зараз ми складаємо кошторис усіх робіт», - сказав Степанов.

Він підкреслив, що буде створено окремий соціальний транспортний маршрут із вищезазначеного села до Одеси.