Тарифи на медпослуги в Києві встановлено для приїжджих

Перший заступник голови КМДА Ірена КІЛЬЧИЦЬКА наголошує, що тарифи, зазначені в проекті розпорядження Київської міської держадміністрації «Про регулювання тарифів на платні послуги, що надають лікувально-профілактичні державні та комунальні заклади охорони здоров’я», встановлюються для іноземних громадян, громадян – клієнтів страхових компаній, громадян, які звертаються до лікувально-профілактичних закладів без направлення лікаря та іногородніх.

Про це йдеться в коментарі І.КІЛЬЧИЦЬКОЇ, розісланому прес-службою КМДА, щодо зазначеного документа.

“Тарифи на медичні послуги діють з 1996 року і встановлені відповідною постановою Кабінету міністрів України. Столична влада не є ініціатором встановлення таких тарифів. Мова йде про те, що сьогодні виникла необхідність законодавчо врегулювати вже існуючі тарифи на медпослуги, які надаються лікувально-профілактичними закладами міста Києва та України загалом”, - зазначається в коментарі.

Як стверджують в мерії, саме про це йдеться в проекті розпорядження «Про регулювання тарифів на платні послуги, що надають лікувально-профілактичні державні та комунальні заклади охорони здоров’я», який оприлюднений на офіційному сайті Київської влади.

І.КІЛЬЧИЦЬКА наголосила, що тарифи на медичні послуги – це не новація і за прикладами їх застосування, за словами заступниці мера, “далеко ходити не потрібно”. «49 стаття Конституції України сьогодні не працює, і всі розмови про те, що медицина в Україні безкоштовна – це лицемірство. Чи можливо говорити про гарантування державою безкоштовної медицини, якщо, наприклад, в бюджеті Києва на 2009 рік на одну людину на добу передбачено 14 гривень, з яких 8 – на медикаменти та 6 – на харчування? В інших регіонах ця сума значно менша – і на харчування, і на медикаменти виділяється 6 гривень на добу», - заявила І.КІЛЬЧИЦЬКА.

Вона також звернула увагу, що проектом розпорядження передбачено, що тарифи на платні медичні послуги не розповсюджуються на пільгові категорії громадян, яким згідно з законодавством України надаються безоплатно лабораторні, діагностичні та консультативні послуги без направлення лікарів. Також проектом розпорядження забороняється стягнення лікувально-профілактичними закладами будь-яких платежів з громадян у системі державного медичного страхування за надання їм медичної допомоги.

Отримані від реалізації розпорядження кошти, за словами І.КІЛЬЧИЦЬКОЇ, будуть витрачатися на нагальні потреби медичних закладів: медикаменти, харчування, обладнання, реактиви, предмети медичного призначення.

Як повідомляв УНІАН, цього тижня Київська міська державна адміністрація оприлюднила новий проект розпорядження щодо запровадження в столичних закладах охорони здоров’я платних послуг для населення.

Документом під назвою «Про регулювання тарифів на платні послуги, що надаються лікувально-профілактичними державними і комунальними закладами охорони здоров’я » передбачено затвердити тарифи на медичні послуги для 7 закладів лікарняної сфери столиці.

Як повідомляється на офіційному веб-порталі столичної влади, кінцевий термін надання зауважень від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань по цьому проекту розпорядження - 20 квітня поточного року.

Як зазначено в документі, він приймається з метою “ недопущення необґрунтованого зростання тарифів на платні послуги, надання медичної допомоги громадянам застрахованими за добровільним медичним страхуванням, іноземних громадян, для отримання гарантованого медичного обслуговування ”.

Зазначене розпорядження затвердить тарифи на платні послуги, що їх надають: Дитяча клінічна лікарня № 7 Печерського району Києва ; Поліклініка № 3 Дніпровського району Києва; Київське міське бюро судово-медичної експертизи; Київська міська клінічна шкірно-венерологічна лікарня; Стоматологічна поліклініка Дніпровського району; Центр репродуктивної та перинатальної медицини та Поліклініка № 2 Дніпровського району Києва.