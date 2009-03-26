Дитяча лікарня у Тернополі отримала медобладнання

Тернопільська обласна дитяча лікарня отримала медобладнання на 70 тис грн. в рамках благодійної акції “Почуйте всі!”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Тернопільської облдержадміністрації, лікарні передали два офтальмоскопи та автоматичний проектор знаків. Апаратура, якої раніше в лікарні не було, допоможе медикам на ранніх стадіях виявляти у дітей ретинопатію – ускладнення у недоношених дітей, яке може призвести до сліпоти.

За даними заступника голови облдержадміністрації з гуманітарних питань Федора ШЕВЧУКА, минулого року на Тернопільщині в рамках благодійної акції “Почуйте всі!” було зібрано 58 тис грн. З цим показником область посіла 11-те місце в Україні. Цього року акція із збору добровільних пожертв на купівлю медобладнання триватиме з 1 по 10 травня. До її проведення залучать школярів, студентів, представників громадських організацій. У рамках акції заплановано провести благодійні концерти за участю творчих дитячих колективів на Співочому полі та Театральному майдані Тернополя, спортивні змагання, виставки та конкурси малюнків.