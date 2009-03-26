Путівки для інвалідів-спинальників закуповуватимуть без тендеру

Міністерство праці та соціальної політики планує купувати путівки на оздоровлення інвалідів-спинальників без тендеру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засідання колегії Мінпраці повідомила міністр праці та соціальної політики Людмила ДЕНІСОВА.

«Щодо оздоровлення хворих-спинальників, ми звернулися до Мінекономіки для вирішення питань про закупівлю путівок на оздоровлення інвалідів без тендерних процедур, і сподіваємося, що рішення буде ухвалено», - заявила міністр.

При цьому вона повідомила, що на оздоровлення інвалідів планується відправляти вже з 1 квітня.