Путівки для інвалідів-спинальників закуповуватимуть без тендеру
17:08, 26 березня 2009Країна
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Заявляє Денісова
Міністерство праці та соціальної політики планує купувати путівки на оздоровлення інвалідів-спинальників без тендеру.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засідання колегії Мінпраці повідомила міністр праці та соціальної політики Людмила ДЕНІСОВА.
«Щодо оздоровлення хворих-спинальників, ми звернулися до Мінекономіки для вирішення питань про закупівлю путівок на оздоровлення інвалідів без тендерних процедур, і сподіваємося, що рішення буде ухвалено», - заявила міністр.
При цьому вона повідомила, що на оздоровлення інвалідів планується відправляти вже з 1 квітня.
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