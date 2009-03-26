Сьогодні у Львові відкрилася конференція з проблем біоетики

26-27 березня у Львові зустрінуться медики з різних країн світу, щоб обговорити питання розвитку біоетики в системі охорони здоров`я.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Львівської міської ради, на міжнародній науково-практичній конференції «Біоетика в системі охорони здоров`я і медичної освіти» розглядатимуться актуальні питання охорони здоров`я і медицини, зокрема, порушать питанння про боротьбу з алкоголізмом, наркоманією, курінням, про проблеми трансплантації органів, аборти і контрацепцію. Під час конференції медики також торкнуться питань християнської етики і моралі. Серед основних тематичних напрямів конференції: правові і медико-соціальні аспекти регулювання системи охорони здоров`я на основах біоетики, регулювання біомедичних втручань в організм людини на основах біоетики, а також і біоетика і основи християнської моралі.