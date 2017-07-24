Понад половину українців вважають, що якість надання медичної допомоги погіршилася
На думку респондентів, негативні зміни торкнулися турботи про соціально уразливі групи.
Більшість українців досі не відчули змін від використання додаткових коштів, які місцеві бюджети отримали протягом останніх років, - таку позицію в рамках опитування висловили 55%.
Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у результатах загальнонаціонального опитування населення Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва та соціологічної служби Центру Разумкова, представленого на прес-конференції в Києві.
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За даними соціологів, частка тих, хто відчув зміни на краще, і тих, хто побачив зміни на гірше, однакова – по 16%.
"Характерно, що порівняно з минулим роком відсоток тих, хто відчув зміни на гірше, зріс з 8% до 16%, тоді як частка тих, хто побачив зміни на краще, лишилась такою ж", - йдеться у опитуванні.
Перевага тих, хто побачив зміни на краще, зафіксована на Заході (24% проти 12%) та на Сході (17% проти 15%), тоді як в інших регіонах більше тих, хто відчув негативні зміни (14% проти 19% у Центрі та 11% проти 21% на Півдні).
Крім того, серед тих, хто помітив позитивні зміни, найбільше – 64% – відповіли, що ці зміни стосувались покращення якості доріг.
Доволі часто респонденти, які відчули зміни на краще, згадували в цьому контексті покращення благоустрою (30%), умов для проведення дозвілля (25%), роботи житлово-комунального господарства (23%) і роботи транспорту (20%).
Водночас, як і у 2016 році, найбільша частка тих, хто відчув зміни на гірше, вказали на зниження якості медичного обслуговування – 53%.
Іншими сферами, яких торкнулися негативні зміни, на думку цієї групи респондентів, були турбота про соціально вразливі групи (44%) та забезпечення громадян робочими місцями (39%). Примітно, що на думку 38% тих, хто помітив зміни в гірший бік, погіршення торкнулося і якості дорожнього покриття, зауважили автори дослідження.
***Загальнонаціональне опитування населення проведено Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова з 9 по 13 червня 2017 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Для порівняння наведено результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" та Київським міжнародним інститутом соціології у серпні 2016 р.