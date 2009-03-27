Метро - небезпечне для здоров'я

Величезне місто таїть в собі безліч небезпек, і більшість з них зовсім не очевидні. Однією з них можна рахувати Московський метрополітен, який багато фахівців вважають шкідливим не стільки для тілесного, скільки для душевного здоров`я.

Щодня московським метро користуються близько 8,5 мільйонів осіб, і кожна друга поїздка триває більш як півгодини. Приблизно мільйон пасажирів проводять в метро більш як дві з половиною годин. Для самопочуття багатьох з них це обертається плачевно. Найгірше, проте, доводиться самим працівникам підземки - при зміні в 8,5 години машиністи метро страждають від постійного шуму і загазованості: шпали метро змащують канцерогенним креозотом, а більшість вентиляційних отворів, по яких в підземку поступає свіже повітря, знаходяться поряд з жвавими автотрасами. "З часом кожен черговий або машиніст набуває якого-небудь захворювання", - повідомила "Новим вістям" лідер незалежної профспілки працівників метрополітену Світлана Разіна. Серед цих захворювань - втрата зору або слуху, нав`язливі ідеї, хронічний стрес і безсоння.

Пасажирам підземки в її надрах доводиться хоч і легше, але не набагато. Багато хто страждає від тісноти: у години пік в один вагон на "популярній" гілці може набитися декілька сотень осіб. Для багатьох порушення їх "інтимного" простору - зони в радіусі 40 - 50 см від людини - подія вельми хвороблива. До серйозних наслідків може привести й постійна дія сильного шуму, на платформі його рівень досягає 95 дБ, у вагоні - 94 дБ (шум бензопилки - близько 100 децибел). В результаті у деяких можуть виявитися ознаки "акустикофобії" - боязнь гучних звуків. "Через декілька місяців щоденного перебування в метро по годині або дві в день у людини розвивається хронічна транспортна втома", - розповів газеті лікар-терапевт Вячеслав Лазарєв. Сильний шум може викликати депресію або навпаки - спалахи невмотивованої агресії. "До безпричинних сварок в метро схильні люди, у яких і так все в житті непросто. Шум лише підсилює їх розлади, розхитує нестійку психіку", - пояснила "Новим вістям" психолог Інна Іголкіна.

Фахівці також радять не користуватися метрополітеном тим, хто схильний до самогубства. "Гуркіт потягу, що наближається, вганяє в стрес, і у людини виникає спокуса одним рухом вирішити всі свої проблеми", - пояснив психолог Сергій Назаров. За даними начальника московського метро Дмитра Гаєва, під потяги підземки щорічно кидаються 130-155 осіб. "Сьогодні пішла мода на суїциди. Хтось стрибає з моста, а хтось - з кільцевої станції "Парк культури". Головне - щоб було красиво, і потім про нього написали в газетах", - стверджує він.

Загрозу може таїти навіть нешкідливе "Обережно, двері зачиняються!", що звучить на кожній станції. За даними досліджень, це повідомлення викликає нервозність у всіх, хто його чує. "Я неодноразово звертався до керівництва метрополітену, щоб сигнал включали хоч би після того, як всі зайдуть у вагон. Але поки що жодних змін", - каже керівник відділу інформатики і системних досліджень Московського НДІ психіатрії Олександр Нємцов.

Сподіватися на поліпшення ситуації поки що не доводиться: грошей на реконструкцію метро як і раніше не вистачає, а ті, що є, витрачаються на прокладання нових тунелів і спорудження нових станцій, а не на підвищення комфорту вже існуючої інфраструктури.

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