Україна 29 березня переходить на "літній" час

У ніч з суботи, 28 березня, на неділю, 29 березня, переведенням стрілок годинника на годину вперед Україна перейде на "літній" час.

Як повідомили УНІАН у Державному комітеті України з питань технічного регулювання та споживчої політики, зокрема, відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 13 травня 1996р, № 509, на території України 29 березня 2009 року о третій годині за київським часом запроваджується “літній” час переведенням годинникової стрілки на одну годину вперед.

Довідка УНІАН. Вперше перехід на "літній" час було проведено в Великій Британії в 1908 р. "Літнім" часом зараз користуються понад 110 держав. Перехід з літнього часу на зимовий і навпаки вже понад 100 років здійснюється практично в усіх країнах Європи і Америки. Водночас багато держав Азії живуть за єдиним часом, наприклад, не переводять стрілки годинника Японія, Китай, а також Казахстан і Киргизія.

Перехід на сезонний час здійснюється для економії енергоресурсів.