Британське телебачення рекламуватиме аборти

Британські Комітет з реклами і Комітет з реклами на телебаченні і радіо запускають 12-тижневе обговорення дозволу реклами клінік абортів на телебаченні. Приводом для цього став заклик уряду направити зусилля на боротьбу з підлітковою вагітністю.

Крім того, планується дозволити рекламу презервативів до 9 годин вечора - час, до якого у Великобританії не можна транслювати «передачі для дорослих”.

Рекламу абортів планується пускати одночасно з соціальною рекламою, направленою проти них.

При цьому «антиабортна» реклама має містити чітку вказівку на те, що вона не направлена на жінок, у яких зволікання з виконанням цієї маніпуляції може призвести до небажаних медичних наслідків.

Ініціатива негайно піддалася критиці з боку церкви і соціальних груп по забороні абортів. Проте представники консультативних центрів Брук, що дають рекомендації по контрацепції і абортам, вважають, що вона є серйозним кроком по забезпеченню сексуального здоров`я населення.

Великобританія лідирує по рівню підліткової вагітності в Європі, також у країні спостерігається висока захворюваність статевими інфекціями серед підлітків, що не досягли 16-річного віку.

Уряд країни вирішив виділити 300 мільйонів фунтів стерлінгів на подолання цієї проблеми.

ura-inform.com