МОЗ оголошує конкурс на добір членів Експертного комітету з відбору та використання основних лікарських засобів, повідомили УНІАН у відомстві.

Читайте такожМОЗ скасував інститут головних спеціалістів, натомість створив "групи експертів міністерства"Експертний комітет – постійно діючий дорадчий орган, який створюється Міністерством охорони здоров'я України для здійснення оцінки порівняльної ефективності (результативності), безпеки та економічної доцільності лікарських засобів з метою їх включення до Національного переліку основних лікарських засобів.

Члени Експертного комітету призначаються Міністром охорони здоров'я за результатами конкурсного відбору строком на чотири роки. Конкурсний відбір здійснюється на засадах рівного доступу кандидатів до участі у конкурсі.