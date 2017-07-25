Експерти ЄС радять зберегти українську мережу токсикологічних лабораторій

Експерти ЄС радять зберегти українську мережу контрольно-токсикологічних лабораторій та відділів пестицидів і агрохімікатів.

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Як повідомили УНІАН у Держпродпотребслужбі, відповідно до робочого плану проекту Twinning відбулася чергова місія в рамках Компоненту 3 «Наближення законодавства України до законодавства ЄС у сфері засобів захисту рослин та здоров’я рослин і посилення відповідних інспекційних та лабораторних служб».

Експерт Європейського Союзу - директор лабораторії продуктових та екологічних розслідувань Інституту безпечності харчових продуктів, здоров’я тварин та довкілля «BIOR» Латвії Вадим Барткевич провів оцінку здатності контрольно-токсикологічних лабораторій та відділів аналітики пестицидів і агрохімікатів виконувати свої функції тестування, зокрема згідно вимог до засобів захисту рослин, встановлених Директивами та Регламентами ЄС, а також підготував технічну специфікацію обладнання та витратних матеріалів, необхідних для модернізації лабораторій та відділів, задіяних у системі захисту рослин.

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Після проведення оцінки експерт надав підсумковий звіт, де зазначив, що мережа контрольно-токсикологічних лабораторій та відділів пестицидів і агрохімікатів України є винятково важливою для проведення контролю показників якості пестицидів, агрохімікатів та їх залишкової кількості у поверхневих водах, призначених для сільськогосподарських потреб, ґрунті, а також у сільськогосподарській продукції та сировині рослинного походження. Тому на думку експерта необхідно зробити все можливе, щоб в Україні зберегти цю систему контролю, особливо коли Україна стане повноцінним членом євроспільноти, оскільки в ЄС недостатньо лабораторій, які проводять аналіз якості пестицидів.