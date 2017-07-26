У дитячому таборі на Львівщині сталося масове отруєння

На Львівщині у таборі "Білий орел" отруїлися 11 осіб. Про це повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

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Так, о 21:05 25 липня з табору "Білий орел" у с. Фійна до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні з попереднім діагнозом "харчове отруєння" госпіталізовано 11 осіб, з них 9 дітей.

"Стан потерпілих: 6 осіб (діти) - легкого ступеню важкості, 5 осіб (з них 3 дітей) середнього ступеню важкості. Перелік осіб уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у Закарпатській області в ніч з 24 на 25 липня з ознаками харчового отруєння госпіталізовано п’ятьох дітей, які відпочивали в одному з туристичних закладів Виноградівського району.