Туберкульоз лікуватимуть примусово

У Закарпатті створять заклад для примусового лікування хворих на туберкульоз.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив обласний фтизіатр, виконуючий обов`язки генерального директора Закарпатського обласного територіального медичного об`єднання «Фтизіатрія» Йосип САРВАШ.

За його словами, заклад для лікування хворих на туберкульоз, зокрема відділення закритого типу для примусового лікування, найшвидше, буде розташоване в приміщенні колишнього ізолятора для тимчасового утримання нелегальних мігрантів, який розташований поблизу села Павшино Мукачівського району.

«Зараз фахівці вже готують необхідні документи для розміщення на базі колишнього ізолятора для нелегалів цього закладу», - уточнив обласний фтизіатр.

За його словами, на сьогодні в Закарпатській області існує потреба у функціонуванні такого закладу, щонайменше, на 30 ліжок.

Також І.Сарваш повідомив, що, в цілому, в Павшино планується створити заклад на 2 відділення і 120 ліжок. Умови перебування хворих спробують зробити максимально комфортними, навіть наближеними до готельних, оскільки хвороба вимагає тривалого перебування пацієнта в лікарні.

Довідка УНІАН. На сьогоднішній день в Закарпатській області перебувають на обліку 20 тис. 350 осіб, хворих на туберкульоз, з них у 9 тис. 680 – з активною формою туберкульозу.

У Закарпатській області діють 9 стаціонарних відділень по лікуванню туберкульозу і 17 кабінетів, працюють 102 лікарі. Також для надання спеціалізованої протитуберкульозної стаціонарної допомоги в області функціонує 875 ліжок.

Рівень захворюваності на туберкульоз в 2008 році на Закарпатті становив 60 осіб на 100 тисяч населення (проти 59,8 в 2007 році). В той же час, медики констатують зниження рівня смертності населення від туберкульозу: з 29,5 на 100 тисяч населення в 2005 році до 18,7 - в 2008 році.