Погода на вихідні

У вихідні в Україні синоптики прогнозують малохмарну погоду, без істотних опадів.

Як повідомили УНІАН в Українському Гідрометцентрі, завтра, 28 березня, лише в східних областях, Криму і Приазов`ї очікується мокрий сніг і дощ. Вітер південно-західний, на півдні і сході північно-східний, 7-12 м/с, в західних областях місцями пориви 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.

Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, на півдні Криму до 5° тепла, в Карпатах і на півночі Лівобережжя 1-6° морозу; вдень в Україні 8-13° тепла, на Прикарпатті до 16°.

У Києві і Київській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі по області від 3° морозу до 2° тепла, вдень 8-13° тепла, в Києві - температура вночі біля 0°, вдень 9-11° тепла.