Гарячий чай зумовлює рак

Дослідження, проведене в північному Ірані, показало, що регулярне вживання дуже гарячого чаю значно збільшує ризик розвитку раку стравоходу.

Міжнародна група учених вивчила взаємозв`язок між звичкою пити дуже гарячий чай і частотою виникнення раку стравоходу у жителів північноіранської провінції Голестан, де захворюваність на цей вид раку одна з найвищих у світі. У дослідженні взяли участь 300 місцевих жителів з підтвердженим діагнозом раку стравоходу і 571 людина в контрольній групі. Споживання чорного чаю в обох групах було практично однаковим і становило близько 1 л в день на людину.

В порівнянні з вживанням теплого чаю (не більш як 65 градусів Цельсія), гарячий чай (65-69 градусів) збільшував ризик розвитку раку стравоходу удвічі, а дуже гарячий чай (70 градусів і більше) – у вісім разів. Кількість випитого чаю на ризик не впливала. Для мінімізації погрішності у вимірюваннях учені зміряли температуру чаю. Зміряні величини коливалися від менш ніж 60 до більш ніж 70 градусів Цельсія і в цілому підтвердили репрезентативність отриманих даних.

На підставі результатів дослідження автори роботи рекомендують приступати до вживання чаю не раніше, ніж через чотири хвилини після кипіння.

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