Жінки розпрощаються з критичними днями?

У США дістав офіційне схвалення препарат, при щоденному використанні якого повністю припиняється менструація.

Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) схвалило вихід на ринок країни нового лікарського препарату, при щоденному використанні якого повністю припиняється менструація, передає Медінформ.

FDA вирішило, що новий лікарський препарат безпечний для щоденного прийому. При регулярному щоденному прийомі гормонального препарату більшість жінок повністю позбавляються від менструацій за півроку, але для того, щоб ефект зберігся, препарат необхідно приймати і далі.

Раніше в США вже були дозволені препарати, що дають змогу зменшити тривалість менструацій в циклі або подовжити цикл так, що менструації трапляються всього раз на квартал. Більшість жінок використовують новий препарат як протизаплідний засіб, проте близько 20% - для зняття неприємних симптомів менструацій.

Фармацевтам вперше вдалося знайти комбінацію і дозування, що дозволяє безпечно приймати препарат щодня, тим самим повністю позбавляючись від циклів на довільний термін, підкреслили фахівці.

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